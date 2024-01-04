Хазов Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Хазов Лебедев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Иринархова
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Наталья Иринархова
Бракосочетание
16.10.1887 ст.
Жена: Агриппина Адрианова
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1889 ст.
Дочь: Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Агриппина Адрианова
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Агриппина Адрианова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иринархова
Смерть
Неизвестно