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Хазов Василий Тимофеевич

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Хазов Тимофей Лукоянович

Мать: Лукерья Гликерия Харламовна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Хазов Лебедев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Иринархова

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Хазов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Иринархова

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
16.10.1887 ст.

Жена: Агриппина Адрианова

Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1889 ст.

Дочь: Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Агриппина Адрианова

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Агриппина Адрианова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иринархова

Смерть
Неизвестно
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