Наталья Иринархова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти23.08.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Хазов Лебедев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Хазов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Хазов Василий Тимофеевич
Место жительства
До 1887
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1887 ст.
От водянки
Похороны
25.08.1887 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд