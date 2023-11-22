Наталья Иринархова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Иринархова

Наталья Иринархова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

23.08.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Хазов Лебедев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Хазов Василий Тимофеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Хазов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Хазов Василий Тимофеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
До 1887
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хазов Василий Тимофеевич

Смерть
23.08.1887 ст.
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
От водянки
Похороны
25.08.1887 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close