Агриппина Адрианова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Адриан Стефанович
Бракосочетание
16.10.1887 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Место жительства
С 1887
Рождение ребёнка
08.09.1889 ст.
Дочь: Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Хазов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Хазова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Хазов Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно