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Агриппина Адрианова

Место рождения

Мослово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Адриан Стефанович

Мать: не указана

Мослово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
16.10.1887 ст.

Муж: Хазов Василий Тимофеевич

Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Место жительства
С 1887
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.09.1889 ст.

Дочь: Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Хазов Василий Тимофеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Хазова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Хазов Василий Тимофеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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