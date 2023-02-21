Литвинов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1900

Сын: Литвинов Михаил

Мать ребёнка: Агриппина Даниловна

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.11.1906

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Агриппина Даниловна

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Даниловна

Смерть
Неизвестно