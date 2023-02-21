Литвинов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1900
Сын: Литвинов Михаил
Мать ребёнка: Агриппина Даниловна
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Агриппина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Даниловна
Смерть
Неизвестно