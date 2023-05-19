Серковъ Андрей
Место рождения
Дата рождения28.08.1818
Дата смерти15.04.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1818
Отец: Серковъ Николай
Мать: Серкова Домна
Рождение ребёнка
04.12.1841
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Серкова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
04.01.1845
Дочь: Полубоярова Анна
Мать ребёнка: Серкова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
25.10.1848
Сын: Серковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Серкова Ирина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкова Ирина Сергеева
Смерть
15.04.1891