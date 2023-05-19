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Серковъ Андрей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.08.1818

Дата смерти

15.04.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1818

Отец: Серковъ Николай

Мать: Серкова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1841

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Серкова Ирина Сергеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1845

Дочь: Полубоярова Анна

Мать ребёнка: Серкова Ирина Сергеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1848

Сын: Серковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Серкова Ирина Сергеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Ирина Сергеева

Смерть
15.04.1891
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан