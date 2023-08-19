Серкова (Латышева) Ирина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Латышева) Ирина Сергеева

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

16.06.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Латышевъ Маркелъ

Мать: Латышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1841

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Серковъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1845

Дочь: Полубоярова Анна

Отец ребёнка: Серковъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1848

Сын: Серковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Серковъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Андрей

Смерть
16.06.1870
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