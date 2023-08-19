Серкова (Латышева) Ирина Сергеева
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти16.06.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Латышевъ Маркелъ
Мать: Латышева Прасковья
Рождение ребёнка
04.12.1841
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Серковъ Андрей
Рождение ребёнка
04.01.1845
Дочь: Полубоярова Анна
Отец ребёнка: Серковъ Андрей
Рождение ребёнка
25.10.1848
Сын: Серковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Серковъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Андрей
Смерть
16.06.1870