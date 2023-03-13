Латышева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Латышевъ Семенъ

Отец ребёнка: Латышевъ Маркелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Латышевъ Николай

Отец ребёнка: Латышевъ Маркелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1820

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Латышевъ Маркелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Латышевъ Павелъ

Отец ребёнка: Латышевъ Маркелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Серкова Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Латышевъ Маркелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышевъ Маркелъ

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