Латышева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Латышевъ Семенъ
Отец ребёнка: Латышевъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1814
Сын: Латышевъ Николай
Отец ребёнка: Латышевъ Маркелъ
Рождение ребёнка
02.09.1820
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Латышевъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1820
Сын: Латышевъ Павелъ
Отец ребёнка: Латышевъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Серкова Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Латышевъ Маркелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышевъ Маркелъ