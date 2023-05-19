Захарова (Меркурьева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Меркурьева) Мария Васильевна

Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
19.01.1877 ст.

Муж: Захаров Иоанн Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1877 ст.

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иоанн Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.

Сын: Захаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иоанн Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно