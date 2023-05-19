Захарова (Меркурьева) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1877 ст.
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иоанн Алексеевич
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иоанн Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно