Захаров Иоанн Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1857 ст.
Бракосочетание
19.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1877 ст.
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.
Мать ребёнка: Захарова Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно