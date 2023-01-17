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Захаров Иоанн Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1857 ст.

Отец: Захаров Алексей Иванович

Мать: Захарова Елизавета Афонасьевна

Бракосочетание
19.01.1877 ст.

Жена: Захарова Мария Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1877 ст.

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Мария Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.

Сын: Захаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Захарова Мария Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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