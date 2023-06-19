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Виногоров Иван Егорович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1899

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Виногоров Егор Семёнович

Мать: Виногорова Степанида Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виногорова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Виногорова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1933

Сын: Виногоров Альберт Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Виногорова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Виногорова Руфина Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Ольга Ивановна

Смерть
1977
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл