Виногоров Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виногорова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Виногорова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Виногоров Альберт Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Виногорова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Виногорова Руфина Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977