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Опарин Филипп Яковлевич

Место рождения

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Опарин Яков Феофанович

Мать: Опарина Харитина Ивановна

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина Настасья Анкидиновна

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Клишева (Опарина) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Опарина Настасья Анкидиновна

Каращелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Опарин Полит Филиппович

Мать ребёнка: Опарина Настасья Анкидиновна

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Опарин Григорей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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