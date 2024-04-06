Опарин Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Опарин Яков Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Клишева (Опарина) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Опарина Настасья Анкидиновна
Каращелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Опарина Настасья Анкидиновна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Опарин Григорей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно