Опарин Яков Феофанович
Место рождения
Дата рождения1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: Феофанко Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1680
Дочь: Петрушина (Опарина) Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Опарина Харитина Ивановна
Каращелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Опарина Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Опарина Харитина Ивановна
Смерть
Неизвестно