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Опарин Яков Феофанович

Место рождения

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Феофанко Иванович

Мать: не указана

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина Харитина Ивановна

Рождение ребёнка
1680

Дочь: Петрушина (Опарина) Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Опарина Харитина Ивановна

Каращелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1694

Дочь: Опарина Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Опарин Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Опарина Харитина Ивановна

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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