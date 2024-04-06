Опарина Настасья Анкидиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина Настасья Анкидиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин Филипп Яковлевич

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Клишева (Опарина) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Опарин Филипп Яковлевич

Каращелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Опарин Полит Филиппович

Отец ребёнка: Опарин Филипп Яковлевич

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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