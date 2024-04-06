Опарина Настасья Анкидиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Клишева (Опарина) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Опарин Филипп Яковлевич
Каращелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Опарин Филипп Яковлевич
Смерть
Неизвестно