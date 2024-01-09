Masimov Хазаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Masimov Хазаин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Masimov Ismail

Мать: Masimova Narin

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