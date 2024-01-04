Стихин Сергей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стихин Сергей Артемьевич

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Место рождения

Преображенка, Целиноградский район, Акмолинская область

Дата рождения

29.12.1920

Дата смерти

29.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1920

Отец: Стихин Артемий Дмитриевич

Мать: не указана

Преображенка, Целиноградский район, Акмолинская область
Бракосочетание
20.04.1947

Жена: Тромпетер Эрика Эдгаровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стихина Эрика Эдгаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1993
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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