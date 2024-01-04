Стихин Сергей Артемьевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1920
Дата смерти29.04.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1920
Отец: Стихин Артемий Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стихина Эрика Эдгаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1993