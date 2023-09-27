Стихина (Тромпетер) Эрика Эдгаровна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиОколо 2003
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стихин Сергей Артемьевич
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Около 2003
Похороны
Неизвестно