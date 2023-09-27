Стихина (Тромпетер) Эрика Эдгаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стихина (Тромпетер) Эрика Эдгаровна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Около 2003

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Тромпетер Эдгар Людвигович (Львович)

Мать: Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стихин Сергей Артемьевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Около 2003
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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