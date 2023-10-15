Зубарев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Зубарев Василий
Мать: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Зубарев Степан
Мать ребёнка: Настасия
Рождение ребёнка
1811
Сын: Зубарев Иван
Мать ребёнка: Настасия
Рождение ребёнка
1812
Сын: Зубарев Василий
Мать ребёнка: Настасия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Зубарев Егор
Мать ребёнка: Настасия
Рождение ребёнка
1821
Сын: Зубарев Андрей
Мать ребёнка: Настасия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Настасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасия
Смерть
Неизвестно