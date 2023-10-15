Зубарев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Зубарев Василий

Мать: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Зубарев Степан

Мать ребёнка: Настасия

Рождение ребёнка
1811

Сын: Зубарев Иван

Мать ребёнка: Настасия

Рождение ребёнка
1812

Сын: Зубарев Василий

Мать ребёнка: Настасия

Рождение ребёнка
1814

Сын: Зубарев Егор

Мать ребёнка: Настасия

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафия

Мать ребёнка: Настасия

Рождение ребёнка
1821

Сын: Зубарев Андрей

Мать ребёнка: Настасия

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Настасия

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Настасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасия

Смерть
Неизвестно
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