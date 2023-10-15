(Зубарева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зубарева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Зубарев Василий

Мать: Настасия

Смерть
Неизвестно
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