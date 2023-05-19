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Василий Афанасьев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Афанасий Матвеев

Мать: Неонилла Дементьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Агафья Данилова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Лукерья Васильева

Мать ребёнка: Агафья Данилова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Агафья Данилова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
33 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
27 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Данилова

Смерть
Неизвестно