Василий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Афанасий Матвеев
Мать: Неонилла Дементьева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Агафья Данилова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Лукерья Васильева
Мать ребёнка: Агафья Данилова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Агафья Данилова
Место жительства
1850
33 семья
Место жительства
1858
27 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Данилова
Смерть
Неизвестно