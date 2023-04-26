Агафья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Лукерья Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Место жительства
1850
33 семья
Место жительства
1858
27 семья
Смерть
Неизвестно