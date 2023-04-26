Агафья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Лукерья Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
33 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
27 семья
Смерть
Неизвестно

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