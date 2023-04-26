Неонилла Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Матвеев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Матвеев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фёдор Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Матвеев
Место жительства
1850
33 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Матвеев
Смерть
Неизвестно