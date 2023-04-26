Неонилла Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеонилла Дементьева

Неонилла Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Фёдор Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
33 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Матвеев

Смерть
Неизвестно
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