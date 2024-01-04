Велентей (Иванина) Наталья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Иванина) Наталья Трофимовна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1828 г.р.

Муж

1834 г.р.
1849 г.р.

Дети

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1876 г.р.
1878 г.р.
1878 г.р.
1881 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Иванина Трофим Филимонович

Мать: Иванина Варвара Титовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1871

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Велентей Антон Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Велентей Антон Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1876 ст.

Сын: Велентей Исаак Антонович

Отец ребёнка: Велентей Антон Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
30.10.1877 ст.

Муж: Гречаник Ефим Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1878 ст.

Сын: Гречаник Дамиан Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1878 ст.

Сын: Гречаник Козьма Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1881 ст.

Сын: Гречаник Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1883 ст.

Сын: Гречаник Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.

Дочь: Гречаник Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1888 ст.

Сын: Гречаник Кирилл Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1890 ст.

Сын: Гречаник Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1892 ст.

Сын: Гречаник Василий Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1894 ст.

Дочь: Гречаник Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1896 ст.

Сын: Гречаник Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Антон Васильевич

Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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