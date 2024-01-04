Велентей (Иванина) Наталья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1871
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Велентей Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Велентей Антон Васильевич
Рождение ребёнка
30.05.1876 ст.
Отец ребёнка: Велентей Антон Васильевич
Бракосочетание
30.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1881 ст.
Сын: Гречаник Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
15.04.1883 ст.
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.
Дочь: Гречаник Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1888 ст.
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
18.07.1890 ст.
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
26.04.1892 ст.
Сын: Гречаник Василий Ефимович
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1894 ст.
Дочь: Гречаник Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
16.05.1896 ст.
Сын: Гречаник Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край