Харченко (Гречаник) Елизавета Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Гречаник) Елизавета Ефимовна

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Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

02.09.1885 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1885 ст.

Отец: Гречаник Ефим Андреевич

Мать: Велентей (Иванина) Наталья Трофимовна

Макошино, Чернігівська область
Крещение
03.09.1885 ст.
Макошино, Чернігівська область
Казак Авраам Иванович Подлипский и дочь псаломщика Мелания Васильевна Троцкая
Бракосочетание
19.01.1904 ст.

Муж: Харченко Фёдор Михайлович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.

Дочь: Харченко Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.06.1908 ст.

Дочь: Харченко Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Харченко Акулина Фёдоровна

Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1911 ст.

Дочь: Харченко Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Харченко Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Харченко Леонтий Фёдорович

Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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