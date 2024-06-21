Харченко (Гречаник) Елизавета Ефимовна
Место рождения
Дата рождения02.09.1885 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1885 ст.
Крещение
03.09.1885 ст.
Казак Авраам Иванович Подлипский и дочь псаломщика Мелания Васильевна Троцкая
Бракосочетание
19.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.
Дочь: Харченко Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
02.06.1908 ст.
Дочь: Харченко Феодосия Фёдоровна
Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Харченко Акулина Фёдоровна
Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1911 ст.
Дочь: Харченко Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Харченко Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Харченко Леонтий Фёдорович
Отец ребёнка: Харченко Фёдор Михайлович
Смерть
После 1917