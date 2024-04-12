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Гречаник Козьма Ефимович

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

30.10.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1878 ст.

Отец: Гречаник Ефим Андреевич

Мать: Велентей Наталья Трофимовна

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Жена: Гречаник Наталья Марковна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.

Дочь: Гречаник Ирина Козьминична

Мать ребёнка: Гречаник Наталья Марковна

Макошино, Чернігівська область
Арест
15.09.1930
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Арестован по обвинению в соучастиии в поджоге дома председателя артели "Агросвет" Скрипко М. П.
Осуждение
28.12.1930
Осуждён Запсибкрайсудом по статье 17-58-8 УК РСФСР к ссылке в отдалённые местности СССР сроком 5 лет.
Реабилитация осужденного
11.10.2001
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречаник Митрофан Козьмич

Мать ребёнка: Гречаник Наталья Марковна

Восприемник
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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