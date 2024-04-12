Гречаник Козьма Ефимович
Место рождения
Дата рождения30.10.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1878 ст.
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.
Дочь: Гречаник Ирина Козьминична
Мать ребёнка: Гречаник Наталья Марковна
Арест
15.09.1930
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Арестован по обвинению в соучастиии в поджоге дома председателя артели "Агросвет" Скрипко М. П.
Осуждение
28.12.1930
Осуждён Запсибкрайсудом по статье 17-58-8 УК РСФСР к ссылке в отдалённые местности СССР сроком 5 лет.
Реабилитация осужденного
11.10.2001
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречаник Митрофан Козьмич
Мать ребёнка: Гречаник Наталья Марковна
Восприемник
Неизвестно
Смерть
Неизвестно