Путятина (Сыромятникова) Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Сыромятникова) Ксения Дмитриевна

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1903

Муж: Путятин Иван Тихонович

Рождение ребёнка
25.07.1904

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович

Рождение ребёнка
21.02.1907

Сын: Путятин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович

Рождение ребёнка
21.08.1910

Сын: Путятин Фаддей Иванович

Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович

Рождение ребёнка
11.04.1913

Сын: Путятин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович

Рождение ребёнка
18.10.1914

Сын: Путятин Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович

Рождение ребёнка
31.05.1917

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно