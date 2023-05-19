Путятина (Сыромятникова) Ксения Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1903
Рождение ребёнка
25.07.1904
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
21.02.1907
Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
21.08.1910
Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
11.04.1913
Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
18.10.1914
Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
31.05.1917
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Путятин Иван Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно