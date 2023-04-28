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Путятин Иван Тихонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Путятин Тихон Софронович

Мать: Путятина Мария Ивановна

Бракосочетание
28.09.1903

Жена: Путятина Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.07.1904

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.02.1907

Сын: Путятин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.08.1910

Сын: Путятин Фаддей Иванович

Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.04.1913

Сын: Путятин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.10.1914

Сын: Путятин Лукьян Иванович

Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.05.1917

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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