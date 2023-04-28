Путятин Иван Тихонович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Путятин Тихон Софронович
Мать: Путятина Мария Ивановна
Бракосочетание
28.09.1903
Рождение ребёнка
25.07.1904
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.02.1907
Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.08.1910
Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.04.1913
Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.10.1914
Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.05.1917
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Путятина Ксения Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно