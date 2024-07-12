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Годовиков Егор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

19.07.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Годовиков Григорий Петрович

Мать: Авдотья Михеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Годовиков Алексей Егорович

Мать ребёнка: Домнина Дмитриевна

Бракосочетание
07.02.1832

Жена: Домнина Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.01.1840 ст.

Сын: Годовиков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Домнина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Годовиков Степан Егорович

Мать ребёнка: Домнина Дмитриевна

отставной солдат
Рождение ребёнка
1850

Сын: Годовиков Иван Егорович

Мать ребёнка: Домнина Дмитриевна

Смерть
19.07.1880 ст.

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