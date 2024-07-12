Годовиков Егор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти19.07.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Годовиков Григорий Петрович
Мать: Авдотья Михеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Годовиков Алексей Егорович
Мать ребёнка: Домнина Дмитриевна
Бракосочетание
07.02.1832
Жена: Домнина Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.01.1840 ст.
Сын: Годовиков Михаил Егорович
Мать ребёнка: Домнина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Годовиков Степан Егорович
Мать ребёнка: Домнина Дмитриевна
отставной солдат
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Домнина Дмитриевна
Смерть
19.07.1880 ст.