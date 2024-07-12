Годовиков Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1840 ст.
Отец: Годовиков Егор Григорьевич
Мать: Домнина Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.01.1875 ст.
Сын: Годовиков Иван Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1877 ст.
Дочь: Годовикова Марьяна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1881 ст.
Сын: Годовиков Яков Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1962 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно