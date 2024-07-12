Годовиков Михаил Егорович 13.01.1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Годовиков Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1840 ст.

Отец: Годовиков Егор Григорьевич

Мать: Домнина Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.01.1875 ст.

Сын: Годовиков Иван Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.1877 ст.

Дочь: Годовикова Марьяна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черепашевская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1881 ст.

Сын: Годовиков Яков Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.01.1962 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Черепашевская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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