Красулин Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1926
Дата смерти1995
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1926
Участие в бою
С 1943 по 1945
Военная награда
06.04.1985
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красулин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Красулина Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ногачевская Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Красулина Валентина Сергеевна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
1995