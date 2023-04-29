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Красулин Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1926

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1926

Отец: Красулин Константин Владимирович

Мать: Красулина Елизавета Сергеевна

Участие в бою
С 1943 по 1945
Военная награда
06.04.1985
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красулин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Красулина Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ногачевская Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Красулина Валентина Сергеевна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
1995