Красулина (Белоручкина Безрученкова) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасулина (Белоручкина Безрученкова) Елизавета Сергеевна

Красулина (Белоручкина Безрученкова) Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоручкин Безрученков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1926

Сын: Красулин Василий Константинович

Отец ребёнка: Красулин Константин Владимирович

Рождение ребёнка
06.06.1927

Дочь: Красулина Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Красулин Константин Владимирович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Красулин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Красулин Константин Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Борисоглебский, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург