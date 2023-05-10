Красулина (Белоручкина Безрученкова) Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2001
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоручкин Безрученков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1926
Сын: Красулин Василий Константинович
Отец ребёнка: Красулин Константин Владимирович
Рождение ребёнка
06.06.1927
Дочь: Красулина Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Красулин Константин Владимирович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Красулин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Красулин Константин Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Борисоглебский, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург