Красулин Константин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1926
Сын: Красулин Василий Константинович
Мать ребёнка: Красулина Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
06.06.1927
Дочь: Красулина Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Красулина Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Красулин Михаил Константинович
Мать ребёнка: Красулина Елизавета Сергеевна
Смерть
1941