Красулин Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулин Константин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1926

Сын: Красулин Василий Константинович

Мать ребёнка: Красулина Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
06.06.1927

Дочь: Красулина Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Красулина Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Красулин Михаил Константинович

Мать ребёнка: Красулина Елизавета Сергеевна

Смерть
1941
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