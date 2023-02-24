Тенихина Степанида Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Ерофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829
Сын: Тенихин Прокоп Леонтьевич
Отец ребёнка: Тенихин Леонтий Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Тенихин Леонтий Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: Параскева Леонтьевна
Отец ребёнка: Тенихин Леонтий Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Тенихин Леонтий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1850