Тенихина Степанида Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенихина Степанида Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1807 и 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Ерофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829

Сын: Тенихин Прокоп Леонтьевич

Отец ребёнка: Тенихин Леонтий Романович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Тенихин Леонтий Романович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: Параскева Леонтьевна

Отец ребёнка: Тенихин Леонтий Романович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Тенихин Леонтий Романович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Леонтий Романович

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1834 и 1850