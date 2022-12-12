Тенихин Леонтий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенихин Леонтий Романович

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1830 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Тенихин Роман

Мать: Мария Кузьминична

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Тенихин Прокоп Леонтьевич

Мать ребёнка: Степанида Ерофеевна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Марфа Леонтьевна

Мать ребёнка: Степанида Ерофеевна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Ерофеевна

Смерть
Неизвестно
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