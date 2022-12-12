Тенихин Леонтий Романович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: Тенихин Роман
Мать: Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Тенихин Прокоп Леонтьевич
Мать ребёнка: Степанида Ерофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Марфа Леонтьевна
Мать ребёнка: Степанида Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Ерофеевна
Смерть
Неизвестно