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Тенихин Прокоп Леонтьевич

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1808 г.р.

Мать

Вычислено 1805 г.р.

Жена

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: Тенихин Леонтий Романович

Мать: Степанида Ерофеевна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1856 ст.

Сын: Тенихин Семён

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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