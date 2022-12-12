Тенихин Прокоп Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец: Тенихин Леонтий Романович
Мать: Степанида Ерофеевна
Рождение ребёнка
28.01.1856 ст.
Сын: Тенихин Семён
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно