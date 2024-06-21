Винокуров Ерофей Вонифатьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
ГАСО, рев1834, 39об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-62л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Винокурова) Александра Ерофеевна
Мать ребёнка: Винокурова Агрофена Ивановна
ГАСО, 179-1-213-62л
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Винокурова) Матрена Ерофеевна
Мать ребёнка: Винокурова Агрофена Ивановна
ГАСО, 179-1-213-62л
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Винокурова) Марья Ерофеевна
Мать ребёнка: Винокурова Агрофена Ивановна
ГАСО, 179-1-213-62л
Смерть
Неизвестно