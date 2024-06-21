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Винокуров Ерофей Вонифатьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Винокуров Вонифатий (Внифантий) Алексеевич

Мать: Винокурова (Сельнихина) Агафья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 39об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Агрофена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-62л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Винокурова) Александра Ерофеевна

Мать ребёнка: Винокурова Агрофена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-62л
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Винокурова) Матрена Ерофеевна

Мать ребёнка: Винокурова Агрофена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-62л
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Винокурова) Марья Ерофеевна

Мать ребёнка: Винокурова Агрофена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-62л
Смерть
Неизвестно

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