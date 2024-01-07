Отраднова (Кузнецова) Федора Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1906
Дата смерти24.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1933
Сын: Отраднов Владимир Артемьевич
Отец ребёнка: Отраднов Артемий Григорьевич
Осихино, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
24.06.1994