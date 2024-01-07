Отраднова (Кузнецова) Федора Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отраднова (Кузнецова) Федора Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1906

Дата смерти

24.06.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1933

Сын: Отраднов Владимир Артемьевич

Отец ребёнка: Отраднов Артемий Григорьевич

Осихино, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
24.06.1994
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