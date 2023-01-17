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Отраднов Владимир Артемьевич

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Место рождения

Осихино, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Осихино, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Анисимова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Отраднова Раиса Филипповна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.01.1970

Дочь: Отраднова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Отраднова Раиса Филипповна

Большешипицыно, Саргатский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отраднова Раиса Филипповна

Смерть
Неизвестно
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