Отраднов Владимир Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Анисимова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Отраднова Раиса Филипповна
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.01.1970
Дочь: Отраднова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Отраднова Раиса Филипповна
Большешипицыно, Саргатский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно