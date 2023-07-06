Андреев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: Андреева Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Кирилл Евгеньевич

Мать ребёнка: Андреева Светлана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Светлана Алексеевна