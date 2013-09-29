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Андреев Владислав Евгеньевич
Андреев Владислав Евгеньевич
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Место рождения
Похвистнево
, Похвистнево, Самарская область
Дата рождения
29.09.2013
Пол
Мужской
Отец
Андреев Евгений Владимирович
1991 г.р.
Мать
Андреева (Платонова) Светлана Алексеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2013
Отец:
Андреев Евгений Владимирович
Мать:
Андреева Светлана Алексеевна
Похвистнево
, Похвистнево, Самарская область
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