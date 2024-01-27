Сысоев (Аришина) Просковья Васильевна
Место рожденияТурция Карс с.Селим
Дата рождения1893
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Коробова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Сысоев Яков Степанович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сысоев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Сысоев Яков Степанович
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Сысоев Яков Степанович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысоев Яков Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980