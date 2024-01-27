Сысоев (Аришина) Просковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев (Аришина) Просковья Васильевна

Место рождения

Турция Карс с.Селим

Дата рождения

1893

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Аришин Arishen Василий William Федорович

Мать: Аришина Пелагея Лукяновна

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Коробова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Сысоев Яков Степанович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сысоев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Сысоев Яков Степанович

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сысоев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сысоев Яков Степанович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Яков Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Яков Степанович

Смерть
1980
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