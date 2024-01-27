Аришин Arishen Василий William Федорович
Место рожденияАзербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Дата рождения1867
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1867
Отец: Аришин Arishen Федор Минаевич
Мать: Аришина Марфа
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Упоминание
1873
Селение Ново-Ивановка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 6 лет живет с родителями, братом Алексеем 4 лет и Григорием 1 года (женщины не были описаны) в Ново-Ивановке. В 1879 году семья переселена в Ново-Ивановке.
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Аришина Пелагея Лукяновна
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
15.04.1893
Дочь: Ульяна Ulana Васильевна «Louise» William
Мать ребёнка: Аришина Пелагея Лукяновна
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Сысоев Просковья Васильевна
Мать ребёнка: Аришина Пелагея Лукяновна
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1895
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в селении Ново-Селим.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Аришин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Аришина Пелагея Лукяновна
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
1949
Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное