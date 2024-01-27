Аришин Arishen Василий William Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришин Arishen Василий William Федорович

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Место рождения

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка

Дата рождения

1867

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Аришин Arishen Федор Минаевич

Мать: Аришина Марфа

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Упоминание
1873
Селение Ново-Ивановка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 6 лет живет с родителями, братом Алексеем 4 лет и Григорием 1 года (женщины не были описаны) в Ново-Ивановке. В 1879 году семья переселена в Ново-Ивановке.
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Аришин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Аришина Пелагея Лукяновна

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
15.04.1893

Дочь: Ульяна Ulana Васильевна «Louise» William

Мать ребёнка: Аришина Пелагея Лукяновна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Сысоев Просковья Васильевна

Мать ребёнка: Аришина Пелагея Лукяновна

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1895

Сын: Аришин (arishen) Семен (Simion) Васильевич (William)

Мать ребёнка: Аришина Пелагея Лукяновна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в селении Ново-Селим.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Аришин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Аришина Пелагея Лукяновна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
1949
Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
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