Аришина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина Марфа

Место рождения

in Russia

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

in Russia
Рождение ребёнка
1867

Сын: Аришин Arishen Василий William Федорович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1869

Сын: Аришин (arishen) Алексей Федорович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич

Селение Ново-Ивановка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Аришин Arishen Григорий Федорович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Агафья Федорвна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1876

Сын: Аришин Arishen Иван Федорович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич

Селение Ново-Ивановка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
15.09.1884

Сын: Аришин (arishen) Степан Stephen Федорович Fred

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич

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Смерть
1900
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