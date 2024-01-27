Аришина Марфа
Место рожденияin Russia
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Аришин Arishen Василий William Федорович
Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1869
Сын: Аришин (arishen) Алексей Федорович
Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич
Селение Ново-Ивановка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Аришин Arishen Григорий Федорович
Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Агафья Федорвна
Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1876
Сын: Аришин Arishen Иван Федорович
Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич
Селение Ново-Ивановка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
15.09.1884
Сын: Аришин (arishen) Степан Stephen Федорович Fred
Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Минаевич
Турция Карс с.Селим
Смерть
1900
Турция Карс с.Селим