Сысоев Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Коробова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Сысоев Просковья Васильевна
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сысоев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Сысоев Просковья Васильевна
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Сысоев Просковья Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысоев Просковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно