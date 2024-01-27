Сысоев Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Коробова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Сысоев Просковья Васильевна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сысоев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Сысоев Просковья Васильевна

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сысоев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Сысоев Просковья Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоев Просковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоев Просковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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