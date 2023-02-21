Бакулин Илларион Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Бакулин Семен Игнатьевич
Мать: Прасковья Сидоровна
Рождение ребёнка
02.02.1876
Дочь: Бакулина Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.01.1885
Сын: Бакулин Григорий Илларионович
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно