Бакулин Илларион Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулин Илларион Семенович

Бакулин Илларион Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Бакулин Семен Игнатьевич

Мать: Прасковья Сидоровна

Рождение ребёнка
02.02.1876

Дочь: Бакулина Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1885

Сын: Бакулин Григорий Илларионович

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Григорьевна

Смерть
Неизвестно