Лаврентьева Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Григорий Лаврентьев
Рождение ребёнка
02.02.1876
Дочь: Бакулина Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Бакулин Илларион Семенович
Рождение ребёнка
15.01.1885
Сын: Бакулин Григорий Илларионович
Отец ребёнка: Бакулин Илларион Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно