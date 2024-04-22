Лаврентьева Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Агафья Григорьевна

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Григорий Лаврентьев

Мать: не указана

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1876

Дочь: Бакулина Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Бакулин Илларион Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1885

Сын: Бакулин Григорий Илларионович

Отец ребёнка: Бакулин Илларион Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Илларион Семенович

Смерть
Неизвестно
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