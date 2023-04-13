Поддубная Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубная Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Поддубный Егор Иванович

Отец ребёнка: Поддубный Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Поддубный Иван Иванович

Отец ребёнка: Поддубный Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
22.09.1830

Сын: Поддубный Яков Иванович

Отец ребёнка: Поддубный Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
20.12.1835

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Поддубный Иван Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поддубный Иван Корнеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно