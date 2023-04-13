Поддубная Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1811
Отец ребёнка: Поддубный Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Поддубный Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
22.09.1830
Отец ребёнка: Поддубный Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
20.12.1835
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Поддубный Иван Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно