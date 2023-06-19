Курындина (Могилевцева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурындина (Могилевцева) Наталья

Курындина (Могилевцева) Наталья

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Могилевцев Семен

Мать: ?

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Гедройц Агриппина

Отец ребёнка: Курындин Илья

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Курындин Тихон

Отец ребёнка: Курындин Илья

Рождение ребёнка
1879

Сын: Курындин Семен

Отец ребёнка: Курындин Илья

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Курындин Илья

Отец ребёнка: Курындин Илья

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Курындин Никон

Отец ребёнка: Курындин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришкова Мария

Отец ребёнка: Курындин Илья

Работа или профессия
Неизвестно
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Попечительница приюта
Смерть
Около 1920
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область