Курындина (Могилевцева) Наталья
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Могилевцев Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Гедройц Агриппина
Отец ребёнка: Курындин Илья
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Курындин Тихон
Отец ребёнка: Курындин Илья
Рождение ребёнка
1879
Сын: Курындин Семен
Отец ребёнка: Курындин Илья
Рождение ребёнка
1881
Сын: Курындин Илья
Отец ребёнка: Курындин Илья
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Курындин Никон
Отец ребёнка: Курындин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришкова Мария
Отец ребёнка: Курындин Илья
Работа или профессия
Неизвестно
Попечительница приюта
Смерть
Около 1920