Могилевцев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могилевцев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Курындина Наталья

Мать ребёнка: ?

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могилевцев Павел

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могилевцев Семен

Мать ребёнка: ?

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