Могилевцев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Курындина Наталья
Мать ребёнка: ?
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могилевцев Павел
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могилевцев Семен
Мать ребёнка: ?