Курындин Илья
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Курындин Никон Стефанович
Мать: Курындина Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Гедройц Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Курындина Наталья
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Курындин Тихон
Мать ребёнка: Курындина Наталья
Рождение ребёнка
1879
Сын: Курындин Семен
Мать ребёнка: Курындина Наталья
Рождение ребёнка
1881
Сын: Курындин Илья Ильич
Мать ребёнка: Курындина Наталья
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Курындин Никон
Мать ребёнка: Курындина Наталья
Смерть
1918