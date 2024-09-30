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Курындин Илья

Место рождения

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Курындин Никон Стефанович

Мать: Курындина Агриппина

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Гедройц Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Курындина Наталья

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Курындин Тихон

Мать ребёнка: Курындина Наталья

Рождение ребёнка
1879

Сын: Курындин Семен

Мать ребёнка: Курындина Наталья

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Курындин Илья Ильич

Мать ребёнка: Курындина Наталья

Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Курындин Никон

Мать ребёнка: Курындина Наталья

Смерть
1918
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

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