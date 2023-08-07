Меланья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Матвеевна

Место рождения

Зименки сельцо Муромского уезда

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

1733 г.р.

Муж

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Матвей Кондратьевич

Мать: Наталья Максимовна

Зименки сельцо Муромского уезда
Бракосочетание
10.01.1780

Муж: Агафон Макарович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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