Меланья Матвеевна
Место рожденияЗименки сельцо Муромского уезда
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Матвей Кондратьевич
Мать: Наталья Максимовна
Зименки сельцо Муромского уезда
Бракосочетание
10.01.1780
Муж: Агафон Макарович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно